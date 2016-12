Hace una semana se conocía la desgarradora noticia de la muerte de Santiago Vázquez. Este viernes, siete días más tarde, llegó la palabra más esperada: Nico Vázquez, su hermano, compartió un emotivo texto en sus redes sociales.

De igual forma ya lo habían hecho su madre Mirta, su hermana Soledad y la mujer de Nico, Gimena Accardi, al igual que los amigos de Santiago y su ex novia Candela Ruggeri.

"Cuando las lágrimas caen por tu rostro,

Cuando pierdes algo que no puedes reemplazar,

Cuando amas a alguien, pero se va.

¿Podría ser peor?

Las luces te guiarán a casa

Y encenderán tus huesos.

Y yo intentaré arreglarte".

"Fix you" siempre fue tu canción favorita y una de las mías, porque en casi todo éramos iguales. Ahora que no estás, la entiendo más. Si vos sonreías, yo más, si a vos te dolía, a mí también. Todo era juntos y sin parar de amar. No se está haciendo fácil hermano, ni lo será. Se me hace difícil no tenerte", escribió Nico en las primeras líneas.

Y le agradeció: "Gracias por tanto amor demostrado y aceptado. No hubo un solo día que no nos dijéramos "Te amo". Agradezco tu cuidado, consejos y amor. Nada será igual después de vos, pero de a poco tendré que aceptar y avanzar. No te voy a defraudar hermano. Sos puro amor y sé que estás, pero te vuelvo a repetir que no es fácil no verte, tocarte o escucharte. Te amo con el alma. Me duele todo cada vez que te extraño. Te lloro, te recuerdo y te amo cada día más".

"Fuiste mi orgullo, mi mejor amigo, mi debilidad, mi todo y ahora sos nuestro "Ángel". Siempre te dije que eras puro y especial. Gracias por cuidar tanto a mamá, papá, Sole y familia. Gracias por amar tanto a mi mujer o mejor dicho a tu hermana, porque para vos, Gime, era eso. Ella también te ama. Gracias por unirnos, una vez más, antes de volar. Gracias por ser tan incondicional como hermano y amigo. Guíame hermano, dame la fuerza. Acá estoy para seguir sosteniendo esta familia que no te para de extrañar. Espalda con espalda, como siempre. Somos uno. Te amo para siempre, San".