Nicolás Magaldi le pidió perdón a Nicole Neumann: "Cometí un error" En El show del problema, Nicolás Magaldi hizo un mea culpa y le pidió perdón a Nicole Neumann por hablar de la salud de su hija y contar que tenía coronavirus. Soledad Martínez







Nicolás Magaldi conduce todos los días El show del problema, programa que emite canal nueve. En la última emisión, el conductor se tomó unos minutos para pedir disculpas públicas a Nicole Neumann y Fabián Poroto Cubero. Es que unos días atrás fue el propio Nicolás Magaldi quien dio la noticia del coronavirus positivo de Indiana, la hija mayor de la ex pareja. La información provocó polémica porque Mica Viciconte, pareja del ex jugador, es panelista del ciclo. Y la modelo sospechó que fue la ex Combate quien lo contó a la producción y el conductor lo dijo al aire.

Haciéndose cargo de lo que dijo y lo que provocó, Nicolás Magalidi explicó: “Voy a decir unas palabras que terminan siendo una lección. Yo tomaré la posta porque lo siento en el corazón y hay que hacerlo. Donde se comenten los errores se da la cara y se aclaran las situaciones. Voy a hacer un pedido de disculpas y no se me cae la cara, ni tengo vergüenza. Quiero pedir perdón, personal y con la mayor sinceridad. Esto está afuera de la rutina, lo hago a nombre personal y también como cabeza de equipo. Me levanté a la mañana y encontré un aluvión de colegas, de periodistas y hasta protagonistas diciendo cosas sobre el accionar periodístico y personal de una información que di yo, días atrás, respecto de la situación de Nicole Neumann, Fabián Cubero, Mica Viciconte y sus hijas, sobre todas las cosas”.