Nicole con COVID-19: más sola que nunca

“Toda la etapa de la enfermedad me sentí sola, estaba enferma, sola en una casa, como único adulto, teniendo que atender a mis tres hijitas, de las cuales una también era positiva, y me daba mucho miedo”, arrancó Nicole haciendo refereneica Al título de una revista que la tiene en la tapa.

“No sabés cuándo puede cambiar el cuadro, si de golpe empeoras, si de golpe te agarra fiebre en el medio de la noche, y entonces qué pasaba con mis hijas. Pero a la vez es como que siento que no pude caer, y no pude sentirme peor, porque tenía que estar fuerte para mis tres hijas”, agregó la modelo.

Fuerte y activa

La ex de Fabián Cubero luego contó que a pesar del cansacio físico que provoca el virus, ella no se detuvo nunca. “No podía parar, estaba todo el tiempo, todo el día, por más que tenés ese cansancio que te provoca el virus, que te querés tirar en un sillón, tenía que estar haciendo todas las cosas de la casa, y sobre todo atender a mis tres hijas, entonces, creo que esa es la fuerza que me sirvió para no caer”, profundizó Nicole.

Días atrás, cuando la panelista dio positivo de coronavirus, ella apuntó contra Cubero y Mica Viciconte, quienes se encragaron de filtrar la noticia, según Neumann.

Volvió a apuntar contra Mica Viciconte

Nicole una vez más salió a pegarle a Mica Viciconte, actual pareja de su ex, Poroto Cubero. La panelista de canal Trece reiteró que la ex Combate fue quien dio a conocer que su hija mayor se contagió de coronavirus. Lo hizo en El show del problema, que conduce Nicolás Magaldi y donde Mica se desempeña como panelista del programa de canal Nueve.

Agustina Kämpfer en un momento la interrumpió a su compañera y le preguntó: “¿ Cómo tomó tu hija cuando empezó a ver que era público su resultado positivo?”. Y Nicole pasó a relatar la charla íntima con sus hijas: “Lo vio en Instagram. Además a una de ellas le preguntó una amiga. Me vino a preguntar ‘mamá me están preguntando mis amigas, ¿por qué estamos en la tele?, porque vi en Instagram que estamos en la tele y están hablando de que tenemos COVID, ¿qué pasó?’”.

La otra parte

Luego Neumann volvió a apuntar contra Fabián Cubero y Mica por cómo se trató el tema en los medios: “Gracias a Dios yo estaba al lado de ellas todo el tiempo, por lo que ellas saben que yo no fui. No hay mucha más explicación. Les dije: ‘Gorditas, lo lamento en el alma. Nosotras pedimos encarecidamente a la otra parte que esto no suceda, no se respetó y bueno, ya está gordas, no pasa nada. Estamos enfermas, hay mucha gente que está enferma, no pasa nada, lo estamos atravesando bien””.

Yanina Latorre reveló que Neumann ya le había enviado un audio a Mica pidiéndole que no hablen más de sus hijas ni de ella.