Nicolás Vázquez: "El boca en boca hizo que explotara"

“Desde que empezamos fue una locura; fue el boca en boca que hizo que explotara y ahora la gira, que es una locura”, expresó Nico Vázquez, y destacó que uno de los grandes secretos del éxito es el elenco que comparte junto a su esposa, Accardi.

Esta comedia musical del español David Serrano se desarrolla a través de clásicos del rock nacional de los ochenta y los noventa, entramados con el humor y un gran lío de camas, donde dos parejas se verán envueltas en una historia de sexo, amistad, enredos y mentiras.

“Yo me la imaginaba como una sitcom y tuve la posibilidad de que Javier Faroni (productor teatral y de la obra) me dijera ‘laburen y hacé lo que soñaste’. De ahí salió esta comedia en la que te reís cada 20 segundos”, señaló el actor a la agencia Télam. “Nos ha dado tantas satisfacciones que nos obliga en el buen sentido a alargarla para que otros públicos puedan conocerla”, agregó sobre la repercusión y la aceptación que ha tenido la producción, que se estrenó el año pasado en Buenos Aires y luego arrasó en la temporada marplatense.

Las redes, una de las claves

Las redes sociales hoy son fundamentales para brindar información y en este caso a la obra no le fallaron. “El trabajo de redes fue extraordinario porque recurrimos a una empresa que trabaja muy bien y cuando yo me reuní con ellos lo único que quería era tratar de comunicar lo que pasa en la obra”, señaló Nico. Y continuó: “No era sólo la información de dónde queda el teatro y a qué hora es la función, sino que las redes tienen un contenido con videos de pasajes y canciones de la obra”.

Consultado sobre el éxito de la comedia en el verano, el galán apuntó que el balance que pueden hacer “es extraordinario”, igual que cuando la estrenaron en Buenos Aires. “El público la aceptó desde el principio y desde entonces tuvimos la satisfacción de tener la sala llena, porque en una ciudad balnearia la competencia es mayor y eso te obliga a no fallar. Estamos muy agradecidos al público”, reconoció.

Escenario sanador

Tras la inesperada muerte de su hermano menor, en diciembre pasado mientras disfrutaba de unas vacaciones en Punta Cana, el actor dijo que fue muy importante “tener un buen equipo en el cual apoyarse”. “Cuando uno hace lo que ama, como es el teatro, se siente muy contenido porque trabajar en el escenario con amigos y con mi mujer hace que las cosas sean un poco más fáciles”, consideró.

Además, agregó que utiliza la obra “con mucho tesón para que la gente vaya a verla” y que agradece “estar trabajando”. “Trabajo de lo que me gusta y todos los días, me va muy bien y el público me sigue, puedo comer diariamente, tengo un techo, tengo a mis otros familiares muy bien de salud, por lo que independientemente de lo que me pasó trato de hacer muchas cosas”, comentó Nico.

Funciones para elegir y precio de las entradas

