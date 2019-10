Desde hace un buen tiempo, la modelo se manifestó como defensora de los animales y ha protagonizado encendidos debates cuando hay una mascota de por medio.

Por eso, con estas palabras, y tras reproducir algunos pasajes del artículo, muchos de los usuarios de las redes le agradecieron a Nicole el hecho de defender los derechos de los animales, y hasta algunos la compararon con Amalia Granata por aferrar ciertas banderas que después la terminaron vinculando con la política.

“Una tapa con muchisisisimo y verdadero amor”; “Genia te adoro!!! Gracias por ser una cara visible de esta lucha”; “Hay que seguir dando voz a quienes no la tienen”; “La vida sin animales no es la misma, son un cable a tierra, un efecto que no logro en la gente”, “Es una lucha de todos los días y de no terminar jamás. Gracias por levantar la voz por los sin voz” y “Te adoro. Sos un ángel y más si amas los animales”, fueron algunos de los mensajes que le llegaron en Instagram. ¿Neumann seguirá los pasos de Amalia Granata para ganarse un lugar en la política?.