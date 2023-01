"No me lo veía venir para nada. Fue mega sorpresa. Era justo el aniversario de mis suegros. Estábamos todos engañados de que era una comida que les organizó a mis suegros por el aniversario. Íbamos con esa idea", le dijo la jurado de Los 8 escalones al cronista de Socios del Espectáculo que la entrevistó en la noche del exclusivo balneario uruguayo.

Nicole Neumann adelantó la posible fecha de su boda con Manu Urcera.mp4 Nicole Neumann y Manu Urcera ya saben qué fecha les gustaría para su boda.

"Todavía estoy así, como toda en shock... Nunca me lo hubiera imaginado, lo armó muy bien. Fuimos primero solos. Me bajé de la camioneta y me vendaron los ojos. Yo decía 'yo no soy la agasajada... gordi, avisales que yo no soy'... Con eso me llevaron engañada", relató la modelo, emocionada.

Cuando el periodista le preguntó si ya tenía prevista una fecha para la boda, respondió: "hoy estuvimos hablando de que sea a fin de año. Pero la fecha concreta todavía no la pusimos. Tenemos que ver con las carreras, que él corre todos los fines de semana. Es todo un tema... Estamos ahí viendo".

Lo que sí tiene claro Nicole es un emotivo detalle que habrá en ese momento tan importante de su vida. Sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, que no estuvieron presentes en la propuesta de casamiento porque se encuentran de vacaciones en Mar del Plata con Fabián Cubero y Mica Viciconte, tendrán un rol muy especial en la boda.

Las chicas forjaron una entrañable relación con Urcera y ya le habían dicho a su madre en varias oportunidades "mamá, queremos que te cases porque nunca fuimos a un casamiento". Tras la propuesta de Manu, le hicieron otro pedido. "Quieren llevar los anillos en la boda”, anunció Nicole. Y la pareja les va a dar el gusto.