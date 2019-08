Nicole Neumann fue tentada para ser diputada

La panelista ya habló con representantes de dos fuerzas pero por ahora no está en sus planes.

De cara a las PASO que se llevarán a cabo el 11 de agosto, Nicole Neumann confesó que dos partidos políticos le ofrecieron ser candidata a diputada nacional. “Por ahora no es algo que me interese”, contestó la panelista de Nosotros a la mañana, aunque no quiso mencionar cuáles fueron las dos fuerzas que le hicieron la oferta.