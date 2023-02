Nicole Neumann lanzó un enigmático mensaje y muchos creen que está embarazada

"¿Querrá decir algo esta visita multitudinaria?", escribió la rubia junto a la imagen que mostraba a varias cigüeñas en su jardín. Junto a su mensaje agregó un emoji de corazón violeta y una carita contenta. Sin dudas, su posteo no pasó desapercibido y los usuarios coincidieron en que se refirió a una posible dulce espera junto a Urcera.

De esta manera, Nicole generó una vez más fuertes sospechas de embarazo e hizo resurgir los rumores que hace tiempo envuelven a la pareja.

1.JPG

Recordemos que mientras la modelo disfrutaba de su estadía en el viejo continente, en los programas de espectáculos mencionaron que entre ella y su hija Indiana, fruto de su ex relación con Fabián Cubero, las cosas no estarían bien y que por este motivo estarían distanciadas.

Al ser consultada en Intrusos sobre esta versión, Nicole contestó: "No tengo nada para decir de nada, se han dicho un montón de cosas y ninguna es cierta. No me hago eco de eso".

En ese sentido, agregó: "Se dicen muchas mentiras y yo ya me divierto. Ustedes saben que hace mucho vengo resguardando la intimidad de mis hijas".

Luego, le preguntaron acerca de la versión que asegura que no permitió el viaje de Indiana a Punta Cana con su padre y Mica Viciconte. "Son todas mentiras. Yo no estoy para la guerra y todo lo que hago es para sumar. Jamás le complicaría ninguna situación a mis hijas", respondió.

Por último, la futura esposa de Manu Urcera expresó filosa: "Se dicen muchas cosas y por ahí hay manos negras atrás, no lo sé...".