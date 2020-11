Nicole quiere adoptar a los nenes africanos abandonados

Tras tratar el tema en Nosotros a la mañana, ciclo en el que oficia de panelista, la modelo dio su parecer en cuanto al rol del Estado y la actitud del los padres adoptivos de los niños de origen africano. "El ente de adopción se encarga de saber si tenés una buena vida para brindársela a esos chiquitos, que ya vienen pasando una vida terrible por el abandono. Claramente esto estaba dado y no quisieron tenerlos más", manifestó.

"Lo que dicen es que los dejó en una fiscalía, sin mucho aviso de nada, y con el pedido de los chiquitos de ‘¿cuándo viene mi papá?’. Me partió el alma, el corazón, en mil pedazos. Te juro que me pongo de voluntaria para adoptarlos, lo digo realmente. Acabo de leer el caso hoy a la mañana; no lo puedo creer", añadió.

En ese momento, Graciela Alfano recordó una tapa de Neumann, que en su momento le valió duras críticas, dado que declaró que junto a su pareja de entonces quería "adoptar a un negrito". "Recuerdo una tapa tuya diciendo que irías a África a adoptar, ahora lo repetís", le preguntó la actriz. "Sí, absolutamente, toda mi vida quise adoptar", replicó Nicole.

El pasado 17 de noviembre, el hombre viajó desde San Martín de los Andes hacia Bahía Blanca, que es su ciudad de origen, para dejar a los nenes en la Comisaría de la Mujer de esa ciudad.

Él y su esposa habían adoptado a los chicos en agosto del año pasado, luego de convivir durante una semana con ellos en un orfanato de Guinea Bissau. Sin embargo, la convivencia no funcionó y el hombre decidió abandonar a los nenes con un bolso con ropa en esa dependencia policial.

La noticia tomó trascendencia a nivel nacional, lo que generó un gran impacto para el equipo de esa comisaría. "Se han comunicado más de 500 personas de todo el país, preocupadas para ver si podían cooperar de cualquier tipo de forma y hasta ofreciéndose para adoptarlos", detalló Letizia Tamboribdeguy , integrante del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer que radicó la denuncia, durante una entrevista con una radio bahiense.