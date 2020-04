Nicole01.jpg

Avisó

El conductor especuló ante la respuesta y postuló a sus colegas: “Mirá esto entonces, Nicole Neumann y Santiago Zeyen al Bailando 2020. ¿Te cabe, Santi? Pará que Nicole dice que no”.

Rápida de reflejos, la modelo miró a la cámara y respondió tajante: “Yo te voy de jurado o nada”, dijo Neumann, haciendo gestos.

Cabe recordar que el pasado año la rubia integró el jurado del “Bailando” cuando reemplazó a Pampita, quien se había ido de luna de miel con Roberto García Moritán después de su casamiento. Finalizando, el Pollo bromeó sobre una posible convocatoria esporádica. Y Nicole, un poco en chiste, expresó: “Me bajo del jurado y después vuelvo, hago una autocrítica con puntaje y todo para Nosotros a la mañana por dos galas”.

Criticó a Susana y la trató de irresponsable

Susana Giménez reveló que había devuelto a su nueva perra Rita al criadero, ya que no soportaba que le mordiera sus brazos. Es que a la cachorra le están saliendo los dientes y la conductora era su víctima preferida.

Desde su casa en Tigre, Neumann aprovechó su salida en Nostros a la mañana para criticar el accionar de Susana. “No soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal. Sé que Susana ama a los animales pero pienso que cuando adoptás un animal, tenes que ser responsable y hacerte cargo”, señaló la modelo.

“Es como un hijo”

Luego la modelo profundizó sobre la crianza de una mascota: “Un perro es como un hijo, es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés?, no. Con los animales es un poco lo mismo. Muchos creen que el animal es como un juguete, y un cachorro muerde, juega, hay que enseñarle dónde hacer pis y caca. Y hasta que aprenda, hace en cualquier lado, rompe cosas, muerde con los dientitos afilados. Hay que tener paciencia durante el crecimiento del cachorro, y educarlo”, explicó Nicole.

Desde el programa le informaron a la rubia que Giménez había aclarado que la perra volvería a su casa en un mes. Pero Neumann fue tajante: “Es como parir a un hijo y darlo para que le cambien los pañales y te lo devuelvan educadito”.

“La conclusión es que es muy útil el chongo en la casa”

En medio de la cuarentena obligatoria por el COVID-19, que podría continuar hasta el 12 de mayo, Nicole sorprendió a todos al realizar un fuerte sincericidio sobre su vida privada en aislamiento.

“La conclusión de todo esto es que es muy útil el chongo en la casa. Hay cosas que no se pueden hacer sola, es muy difícil. Que la bomba del agua, que la impresora… Es más fácil con cuatro manos”, dijo Nicole, aunque enseguida hizo una aclaración: “Pero igual prefiero estar sola que con lo primero que se me cruce por el camino”. “Así que me la seguiré arreglando hasta que aparezca el indicado y completito”, expresó la modelo, que está sin pareja desde hace varios meses y al cuidado de sus tres hijas.

