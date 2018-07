Ningún senador neuquino votará en contra del aborto

El emepenista Guillermo Pereyra, quien era el único de los tres senadores por Neuquén que se mantenía como indeciso frente al aborto legal, anunció ayer que se manifestará a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la votación en general, que se prevé que ocurrirá la madrugada del jueves 9 de agosto, tras un extenso debate en el plenario. Pereyra aclaró que el debate en particular abogará por dos modificaciones al proyecto que salió con media sanción de Diputados: liberar a los efectores privados para que puedan negarse a brindar la práctica y que no se carguen a cuenta de las obras sociales los costos de las intervenciones para interrumpir los embarazos.

Los otros dos senadores en representación de Neuquén ya se habían definido con anterioridad: Lucila Crexell, del MPN, dijo que se abstendrá en la votación, mientras que Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria-PJ) fijó su postura a favor de la ley desde un principio.

Por su lado, Pereyra pasó de estar en contra del proyecto a decidir un impasse para consultar a distintos sectores de la sociedad neuquina antes de resolver definitivamente su voto. Ayer, finalmente, salió a terminar con la incertidumbre respecto de su posición frente a la legalización del aborto. “Lo he definido esta última semana, voy a votar a favor de la despenalización o de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero con algunas modificaciones: el artículo segundo, que expresa sanciones para las instituciones que se nieguen a realizarlo hay que eliminarlo. Y también creo que es una barbaridad cargar más sobre las obras sociales. Voy a pedir que el Estado compense presupuestariamente con fondos públicos a las obras sociales”, declaró el senador, que a la vez es secretario general del Sindicato de Petroleros Privados y titular de la obra social de los trabajadores del sector.

El senador Guillermo Pereyra

Crexell se declaró en contra del aborto, pero advirtió: “También hay una realidad que no se puede ocultar. No me convence ninguna de las dos posturas: ni el rechazo ni considerar que el aborto sea un derecho subjetivo de la mujer, por eso mi decisión es la abstención”.

Fuentes, quien preside el bloque del FpV, que integra la ex presidenta Cristina Fernández, fue uno de los impulsores de la idea de apurar el debate en el Senado una vez que el proyecto consiguió la media sanción de la Cámara Baja.

El legislador del MPN optará por el sí, pero con algunas modificaciones. Marcelo Fuentes (FpV) votará a favor y Lucila Crexell (MPN) dijo que se abstendrá.

Pasado, presente y futuro de la ley

La sesión histórica

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo logró media sanción en una ajustada votación en Diputados, el 14 de junio. El resultado le dio un envión clave al proyecto en el Senado, donde había más reticencia.

Dos puntos en la rosca

Hasta la sesión del Senado del 8 de agosto se debatirán al menos dos cambios al proyecto: la incorporación de la objeción de conciencia institucional y el límite de 12 semanas de gestación en lugar de 14 para la práctica.

La negociación voto a voto

Las modificaciones son impulsadas por los senadores de Córdoba. El presidente del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, dijo que se avanzaría en las modificaciones para conseguir los votos que requiere la aprobación.

La ruta de los cambios

En caso de aprobarse con modificaciones, habrá una nueva votación en Diputados para definir si se aceptan los cambios.

