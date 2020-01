Nisman: Cafiero relativizó lo que dijo Rabbani

"Nosotros no tenemos que cerrar la discusión. Será la Justicia. La Justicia sigue con el expediente abierto. Algún día deberá decirnos a los argentinos qué pasó", expresó. El viernes, el ex agregado cultural iraní en la Argentina y principal acusado por Nisman en la causa por el atentado a la AMIA, Rabbani, evaluó que al ex fiscal de la UFI-AMIA "lo mataron porque no tenía pruebas para acusar a Irán".

"Yo pienso que lo mataron para que no se sepa la verdad, que no se sepa que tenía las manos vacías de acusaciones", aseveró Rabbani, aunque en otro pasaje de la entrevista también sostuvo que pudo haberse tratado de un suicidio inducido.

Bullrich acusa al Gobierno por la causa Nisman