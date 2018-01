Reveló, además, detalles sobre la personalidad de su antiguo jefe: “Era obsesivo, estaba en todos los detalles, no se le escapaba nada; era una computadora abierta y no era una persona que tiraba piropos”. Por otro lado, indicó que “era muy reservado, no comentaba su vida personal”, pero que “entraba en la fiscalía e inspiraba respeto”.

En tanto, y consultada sobre la situación de Diego Lagomarsino, explicó que no lo vio realizar trabajos dentro de la Unidad Fiscal AMIA y negó que Nisman haya recibido dinero por parte de sus empleados, algo que denunció el técnico informático en su declaración ante la Justicia. Esta versión coincide con lo dicho por uno de los abogados de las hijas del fiscal fallecido, Federico Casal.