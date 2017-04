No conseguía novia y se casó con una robot

China.- Un ingeniero chino experto en inteligencia artificial se casó con una mujer robot construida por él, en una ceremonia a la que asistieron su madre, amigos y compañeros de universidad. El matrimonio no tiene valor legal, ya que las nupcias entre humanos y androides por ahora no están contempladas en la legislación china, aunque no por ello la ceremonia fue menos pomposa, dado que hubo banquete, regalos y el velo rojo sobre el rostro de la novia, típico de las bodas tradicionales de esta cultura oriental.