"No dan ganas de comprarse más nada"

“Primero probaron ingresar por atrás, pero se ve que no pudieron y entraron por el frente, me barretearon la puerta”, afirmó la mujer de 30 años, quien relató que llamó de inmediato a la Policía y a un familiar porque no se animaba a entrar a la casa, había quedado paralizada.

El hecho sucedió entre las 18 y las 21:30 del jueves, en una vivienda ubicada sobre calle San Luis del barrio Los Aromos de la localidad de Plottier, al que Paola describe como tranquilo.

Además de dejarle la casa dada vuelta, a la mujer le robaron una bicicleta valuada en 14 mil pesos que estaba pagando y una computadora donde, lamenta, tenía todas sus fotos, inclusive las de las cosas que le robaron.

“Me revolvieron todo, supongo que buscaban plata”, asumió Paula y apuntó que la bicicleta había logrado comprarla en 18 cuotas y recién pagó la sexta. Se enoja y se contiene y por último sentencia: “¡Te da bronca!”.

“Dejé la luz prendida”, señaló la damnificada para aparentar que había gente cuando salió esa tarde, mientras que ahora no le queda otra alternativa que extremar las medidas de seguridad que ya tenía.

“Le perdés la confianza a tu casa, te altera toda la dinámica cotidiana, ahora alguien siempre tiene que estar conmigo”, sostuvo Paola sobre la tranquilidad que le arrebataron junto con su esfuerzo.

“Te sacan las ganas de todo”, apuntó la mujer más desahuciada y aseguró que no quiere comprarse nada más.

“Hoy en día tenés que agradecer que no te pasó nada”, concluyó Paola, que a pesar de señalar que hay gente a la que le desvalijan la casa, no encuentra mayores consuelos.

Los delincuentes intentaron ingresar por la parte de atrás de la vivienda, pero como no pudieron, terminaron barreteando la puerta principal.

Simularon pescar y les robaron

El 1° de agosto, a plena luz del día, un joven de 21 años y su amigo fueron asaltados a mano armada por dos delincuentes que los interceptaron en el Paseo de la Costa de la localidad de Plottier, tras acecharlos mientras fingían pescar en el río. Les sacaron las bicicletas valuadas en 40 mil pesos, mochilas y celulares.