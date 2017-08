Si la mayoría de los ediles se opone a reclamar la restitución de las tierras, el barrio cerrado podrá continuar con la ocupación y eventualmente pedir la compra a precio fiscal. Para los concejales de Cambiemos, ese es el camino a seguir, ya que el country lleva más de 20 años haciendo uso del terreno público y tiene derechos adquiridos.

“Como bloque, estamos a favor de la venta; aunque también acordamos en llevar adelante obras en ese sector para que Rincón de Emilio no se inunde; pensamos que hay que vender porque son 20 años de ocupación de un mismo usuario, que es lo mismo que haríamos con cualquier otro terreno de la ciudad”, explicó Francisco Sánchez, presidente de la bancada oficialista.

Desde el MPN no quisieron hacer declaraciones, pero dieron a entender que no levantarán la mano porque no acuerdan con la forma en que se dio la discusión. Cuando se trató el tema en comisión, tampoco lo avalaron con ese mismo argumento. Juan Zingoni, edil del bloque, explicó que la decisión la debe tomar el intendente y no el Concejo Deliberante.

Hasta ahora, Francisco Baggio (UNE) defendió la restitución del terreno ocupado casi en soledad. Tras varias semanas de insistencia, logró el respaldo en comisión de otras dos concejales Mercedes Lamarca (Libres del Sur) y Laura Plaza (Convicción Cívica). También dio el visto bueno Luis Durán (FPN), pero aun así, los votos no alcanzan para sacar la ordenanza.

Todo indica que el debate sobre las tierras del Rincón Club de Campo terminará en el archivo.

Gracias a la banca del vecino, harán que los escuchen

Desde que se conoció el proyecto del Ejecutivo local para venderle las tierras al country, los vecinos de Rincón de Emilio conformaron una asamblea y exigieron la restitución de los terrenos con el fin de lograr la apertura de las calles de su barrio y avanzar en el desarrollo de obras pluvioaluvionales que evitarían futuras inundaciones.

Ante el tratamiento del proyecto en el Deliberante, acudieron al órgano legislativo para hacer uso de la Banca del Vecino, una herramienta que les permite exponer su preocupación por el tema durante la sesión, aunque no le da derecho a voto.

En la comisión de Labor Parlamentaria de ayer, los ediles les otorgaron la banca para la sesión del 31, por lo que su exposición no coincidirá con el tratamiento del proyecto.

Rubén Gómez, uno de los referentes de la asamblea, dijo que confían en las voluntades individuales para que los ediles, con la información recibida, terminen por apoyar el proyecto.

“Quiero creer que las personas que viven en ese country no condicionan la opinión de los concejales”, declaró el asambleísta de Rincón de Emilio.

“Es como poner un alambrado en Avenida Argentina”

Tras el esfuerzo realizado para que la iniciativa llegue a ser tratada en el Deliberante, el concejal Francisco Baggio (Frente Neuquino) no cuenta con grandes esperanzas de lograr el apoyo necesario para aprobar la ordenanza.

Según aclaró, se prevé que sólo tres bloques (Frente Neuquino, Convicción Cívica y Libres del Sur) levanten la mano para declarar la caducidad de la cesión de las tierras al Rincón Club de Campo.

La caducidad es una figura legal necesaria, según Baggio, para impedir que las autoridades del country cumplan 20 años de ocupación, aún con el permiso vencido, y consigan la prescripción del dominio.

“Así podrían comprar las tierras a valor fiscal, que es un precio irrisorio en relación al valor de mercado”, detalló.

Baggio hizo hincapié en la gravedad de la ocupación, que además de violar la palabra empeñada, corta la libre circulación por dos calles públicas -América del Sur y Avenida de la Costa-, que son propiedad de todos los neuquinos.

“Es como poner un alambrado sobre la Avenida Argentina”, se quejó el edil, que hoy defenderá su proyecto durante la sesión en el Deliberante capitalino.