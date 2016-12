No es seguro que traten la privatización de la terminal

Plottier.- Los concejales del MPN y del Movimiento Ciudadano Activa (MCA) recorrieron ayer la estación terminal de ómnibus y denunciaron un total “abandono” de parte de la Municipalidad. Hoy el llamado a concesión de este organismo municipal está en el orden del día de la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, aunque no se sabe si lo tratarán porque no se ponen de acuerdo con el reglamento interno.

El Ejecutivo tiró la toalla con las reparaciones que hacen falta para poner en condiciones la terminal y elevó un proyecto al Deliberante para concesionarla.

Pero la oposición aseguró que no pueden tratarlo, ya que no cuenta con despacho de comisión. Además porque el reglamento interno establece que una sesión extraordinaria sólo se puede convocar por un tema en particular y en el orden del día está primero el Presupuesto. No obstante, la presidenta del Concejo Deliberante, Edith Cárcamo, consideró que la oposición entiende de manera “errónea” el reglamento interno.

En lo que sí parecen haberse puesto de acuerdo, tanto el oficialismo como la oposición, es en el mal estado en el que están las instalaciones del centro de pasajeros.