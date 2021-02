Lourdes arrancó la entrevista de una forma particular. Le dio la espalda a las cámaras cuando era presentada por el anfitrión del ciclo y contestó "No sé, no me acuerdo, no sé ni como me llamo", cuando el conductor le preguntó cuánto hacía que no se veían. "¡Ay qué bueno Lourdes, qué buen día tenemos hoy!", exclamó Jey con humor en forma irónica para salir del paso. "Por eso la paso bien todo el tiempo, estoy sorprendida todo el tiempo", acotó ella.