No la quiere ni cerca: Harry contra su creadora

Según informa We Got This Covered, Radcliffe estaría considerando volver a la saga, pero solamente si la autora de la serie de libros original no está presente. Debido a sus controvertidas y reiteradas declaraciones sobre la transexualidad, el intérprete no quiere estar relacionado con Rowling.

Aunque el medio apunta a que sus fuentes son las mismas que las que revelaron que Ahsoka Tano estaría en The Mandalorian y el cameo de Ryan Reynolds en Hobbs & Shaw, toca seguir siendo cautos: ni Warner ni los representantes del actor han confirmado ese interés.

Si Radclife volviera a meterse en la piel del joven mago, podría ser en la adaptación cinematográfica de Harry Potter y el legado maldito, la popular obra de teatro en la que Rowling sólo estuvo involucrada en parte de la historia y cuya autoría comparte con Jack Thorne (que fue el que escribió el libreto de la obra) y John Tiffa, informó Europa Prerss.