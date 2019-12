"No le tiren piedras a Gaido", pidió Monzani

El quiroguismo empezó a partirse antes del fallecimiento del ex intendente. La cúpula municipal de la UCR, por ejemplo, dio un portazo antes del cierre de listas para las elecciones comunales. Y desde el seno de Nuevo Compromiso Neuquino se levantó una lista paralela a la que encabezó el macrista puro y duro Marcelo Bermúdez. Por esa razón, el entonces oficialismo de la ciudad no pudo usar las siglas de Cambiemos o Juntos por el Cambio en las elecciones de la ciudad.

"Creo en la política constructiva y estoy en contra de la postura de algunos que esperan que al otro le vaya mal para sacar algún rédito de eso", se posicionó Monzani inmediatamente después de pedir piedad para su sucesor. El dirigente que se hizo cargo de la conducción municipal en ausencia de Quiroga, primero por la campaña para senador nacional y luego por su muerte, entabló una buena relación en la transición con Gaido.

Monzani después de entregar la banda gubernamental al emepenista volvió a asumir su banca en el Concejo Deliberante, donde tiene dos años más de mandato. Antes, se comprometió a dejar la gestión ordenada para su sucesor. Gaido le agradeció con un gesto poco frecuente: lo invitó a participar de las primeras inauguraciones que encabece como intendente. Para hoy está prevista la inauguración formal del nodo vial y es posible que ambos dirigentes se muestren juntos.

Buena onda

La buena que pegaron entre el último intendente y el actual no tiene un correlato directo hacia las bases del grupo político que acaba de irse. Monzani no demoró en marcar la cancha para no quedar pegado a los grupos apurados en un fracaso de Gaido. En su intervención en Twitter el concejal prosiguió con el siguiente razonamiento: "Es hora de que todos vayamos para el mismo lado y (de que) entendamos que, si le va bien al intendente, les va bien a los ciudadanos; que, si le va bien al gobernador, les va bien a los neuquinos; y que si le va bien al presidente, les va bien a los argentinos".

Monzani finalizó el hilo en apoyo al intendente en funciones con una autoevaluación del papel que cumplió en los últimos días del imperio del quirogismo en la ciudad.

Escribió el concejal en el tercer tuit: "Por eso, en mi mandato como intendente de Neuquén hice todo lo posible por dejarle al nuevo gobierno una gestión ordenada para que los vecinos vivan cada vez mejor. Le deseo a @MarianoGaidoOk (la cuenta en la red del pajarito azul del flamante intendente) todos los éxitos para seguir consolidando la ciudad como la gran capital de la Patagonia".

La continuidad para funcionarios

Diversidad de cargos

El flamante intendente Mariano Gaido tomó una decisión trascendente para el inicio de su gestión: confirmó en su gabinete a no pocos dirigentes que acompañaron a Pechi Quiroga en la gestión, algunos en los mismos cargos y otros con rotación.

Contra el rupturismo

Esa decisión tiene un doble efecto: allanar la gestión con funcionarios que tienen el ritmo del día a día y evitar el shock de un quiebre interno en la estructura municipal que estuvo durante dos décadas bajo el ala del quiroguismo.

