"Sí, estoy separada. A mi no me va bien, ya lo dije", dijo resignada este lunes en Showmatch. En la previa me vieron extraña, todos me preguntaron, estaba rara. Estaba en plena hecatombe y el Bailando nunca ayuda. Qué le voy a hacer. Final. Me esperanza un toque estar acá, es un buen lugar...", agregó en diálogo con Marcelo Tinelli.

En su debut en la pista, Tinelli le preguntó si la relación tenía futuro y ella sorprendió al responder: "¿Conmigo? No. Conmigo no, por eso no lo traigo. Ya lo asumí".

Horas después de sus declaraciones en la pantalla de El Trece, la ex de Daniel Osvaldo y Juan Martín Del Potro posteó dos fotos en Instagram donde se la ve con un top y una tanga. “Sí, me separé. Y me parece súper sutil y refinado contarlo con estas fotos”, escribió junto a las imágenes.

Más tarde en diálogo con Los ángeles de la mañana, señaló: "Corté. Era sabido... ¿Viste que en el primer programa del Bailando me preguntaron si veía futuro y dije que no? Me la veía venir. Me atajé", manifestó, sin perder la sonrisa ni la buena onda.

"Estamos los dos en momentos importantes, con mucho laburo. Él es cordobés, ni siquiera es actor, y va a estrenar una peli, en la que la rompe. Hace un laburo magistral. Y nos costaba acompañarnos. Esta es una profesión de tiempos difíciles. Yo me voy de gira, en la semana estoy acá, y él estaba con sus horarios. Siento que cada uno tiene que estar solo", explicó.

