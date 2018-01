"No me aburro nunca de mis personajes"

-¿Qué sentís cuando leés que tu espectáculo está entre los más taquilleros cada temporada?

Siento que tanta lucha, tanto deseo, tanto trabajo valieron la pena. Me sorprendo año a año porque es siempre redoblar la apuesta y seguir conquistando al público, que es siempre una satisfacción. No sólo que llenen el teatro, sino todo lo que me dicen cuanto termina, escucharlos reírse y pasarla bien, saber que se van satisfechos e incluso sorprendidos porque el show es mucho más de lo que esperaban. Y por eso volvimos a Mar del Plata. El espectáculo está completamente renovado con los artistas que tenemos en el escenario y yo cambié muchos personajes.

-Tenés muchas imitaciones políticas, ¿cómo juegan tus ideas políticas a la hora de imitar a alguien?

No, mis ideas no interfieren en absoluto. Ya sea en la política o en la farándula. Puedo pensar muy diferente de cualquiera y sin embargo, a la hora de hacer un personaje, porque yo no hago parodias sino personajes, no me afecta lo que pueda creer o pensar de ellas. Y no por eso interviene en ser más benévola o menos. Eso hablaría muy mal de mí y siempre me cuido, pero además no me sale así.

-¿Alguna vez recibiste reclamos o pedidos de algún imitado?

¿Sabés que no? Jamás nada ni nadie.

-¿Qué personaje es el que más te costó?

Te diría que Mirtha Legrand es uno de los que más me costó y por eso recién lo estrené ahora. Porque me tomé muchos años para hacerla. Sobre todo sabiendo que hay tanta gente que la sigue desde hace tantos años y porque además estaba medio temerosa porque sé que a ella mucho no le gustan las imitaciones. Pero me animé y vino a verme. Y se puso de pie cuando terminó la imitación y para mí fue espectacular.

-¿Fantaseás con dejar de imitar algún día y hacer otra cosa?

Yo en el show hago de todo un poco, porque bailo, canto, actúo. Y la verdad es que disfruto muchísimo el presente, porque es muy intenso y está lleno de cosas lindas, tantas que no me pongo a pensar. Si me lo pongo a pensar, a veces me proyecto como queriendo hacer algo de ficción o de drama. Porque me gustaría que el público me pudiera ver en otro papel. Sería una oportunidad para demostrar todo lo que me preparé como actriz.

-¿Hay también una demostración a vos misma?

Un poco también, porque uno siempre está desafiándose como artista. Y al menos a mí me gusta vivir así mi profesión y estar todo el tiempo buscando dar más y mejor. Creo que sería lindo para el público ver otra Fátima y para mí verme haciendo otra cosa.

-Entre tanto personaje, ¿no se confunde Fátima con esas voces y esos gestos? ¿Vas tomando cosas o queda en el escenario?

No, la verdad es que todavía no me pasó. Yo termino el teatro y trato de sacarme todo de encima. No se me mezcla ningún personaje en la vida. No digo que no me pueda pasar porque a veces uno está muy agotado y estresado y puede pasar. Pero no me pasó por ahora. Dejo tanto en el escenario, como todos mis compañeros, que cuando salimos uno baja esa persiana. Igual, te quedás muy adrenalínico y nos vamos a comer todos juntos y nos acostamos como a las 5 de la mañana. Somos una familia.

-La última vez que hablamos me dijiste que tenías ganas de ser madre y que ahí ibas a parar un poco. ¿Seguís con ese plan?

Como ya vengo diciendo hace rato, me encantaría ser mamá, quiero y voy a ser mamá. Y ahí me pararía y entregaría todo lo que me demandara. El 19 es mi número por San Expedito, así que mi proyecto es ser mamá en 2019. Es un anhelo que vengo posponiendo desde hace muchísimos años y que sin duda será una cosa maravillosa en mi vida. Así que, si Dios quiere, en 2019.

-Hace muchos años que estás con Norberto y él es parte de todo el éxito. ¿Siguen enamorados?

Muy. Norberto es todo en mi vida. Lo conocí tan chica que me hice mujer con él. Es muy grande decirlo pero es así, crecí como persona, como mujer y como artista al lado suyo. Pasamos muchas juntos, buenas y malas. A veces yo pienso que los dos somos uno. Y él es un gran pilar en mi vida.

Un descanso para Cacho Castaña

Cacho Castaña era uno de los personajes que formaba parte del espectáculo. Sin embargo, en medio del escándalo que se generó por sus declaraciones sobre las violaciones, Fátima y su producción decidieron quitarlo de escena. “No se puede hacer humor cuando hay un tema así tan candente. Así que lo más respetuoso nos pareció que era rotar el personaje por algunos días hasta que pasara la polémica. Y después lo reincorporamos. Así que ahora ya está de nuevo y el público lo recibió muy bien como siempre y lo sigue aplaudiendo como siempre”.