"No perdamos la chance de un cambio desde los cimientos"

La gobernadora bonaerense se mostró como una de las ganadoras de la jornada en la que, dijo, Cambiemos hizo “una gran elección” y resaltó el vital aporte en las urnas de “los que dudaban y a último momento” volvieron a acompañar al oficialismo. “Es una noche especial. Es la noche en la que escuchamos lo que cada uno de ustedes nos dijo en las urnas. Hicimos una gran elección. No volvamos para atrás, no perdamos la chance de hacer un cambio desde los cimientos”, sostuvo.

“Si durante 25 años te bancaste el maltrato y la indiferencia, ¿cómo no vas a apostar por una nueva oportunidad?”. María Eugenia VIdal Gobernadora de la provincia de Buenos Aires

En su discurso en el búnker de Costa Salguero, Vidal agradeció a los fiscales y a los votantes, y también destacó el apoyo de “los que dudaban” y dedicó unas palabras a los que no apoyaron este proyecto. “A los que no nos votaron, a los que no nos eligieron quiero decirles que también los escuchamos. Sabemos que esperaban que las mejoras llegaran más rápido”, agregó Vidal, quien intentó captar a estos votantes pensando en octubre, cuando realmente se definan quiénes serán diputados y senadores electos: “Si tenés dudas, yo te digo ‘no volvamos para atrás’. Estamos para no resignarnos nunca más, nunca más. Sólo pasaron 19 meses, sostengamos la esperanza”.

En este espacio, dejó un lugar para la autocrítica e hizo gala de modestia, al asegurar que su gestión “piensa en corregir las cosas que no hacen bien”. Y fue concluyente al diferenciar el presente del pasado: “Si durante más de 25 años te bancaste el maltrato y al indiferencia, ¿cómo no vas a apostar por una nueva oportunidad?”.