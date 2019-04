El primer tramo del reportaje estuvo destinado a la interna de CQC que estalló en las últimas semanas con la filosas declaraciones de Daniel Malnatti quien en un mano a mano que tuvo con Mario Pergolini, dijo que Andy se había hecho millonario y luego lo tildó de intenso y competitivo.

"Me sorprendió, me dolió. No sé si se quiso hacer el gracioso y le salió mal o si se excitó porque estaba Mario ahí. El año pasado lo ví, estuve con él, vino a la radio y me contó sus temas. La verdad me dolió", dijo Kusnetzoff al ser consultado por el tema.

"Trabajé mucho, desde los 20 años. Laburé un montón y no me siento millonario. Es un país que está cagado de hambre y la verdad que me siento un privilegiado", agregó el conductor del ciclo radial Perros de la Calle.

En relación a las declaraciones que hicieron algunos ex integrantes de CQC en su contra, manifestó que prefiere no darles importancia y aclaró que la competencia en el programa siempre fue con él mismo. "Para mi es triste ventilar las cosas chotas porque CQC fue un muy buen programa", remarcó.

"Mi relación con Mario empieza en La TV ataca. Empecé lavando el auto del productor comercial, me gané mi lugar. Y un día le dije a Mario que quería ir a la radio, pero me dijo que tenía ganar mi lugar y me lo gané", contó.

Luego llegó CQC y Pergolini lo quería como productor periodístico, mientras él insistía con ser cronista. "Pero a Mario no le terminaba de cerrar. Yo me mataba por la aprobación de Mario, realmente para mí era muy importante. Siento que la competencia era conmigo mismo para ganarme mi lugar", aseguró.

"Después de CQC me dí unos cuantos golpes para reencontrarme. Hoy tengo claro quién soy, que no es común. Yo me pegué un palo aprendiendo que no era el conductor popular, que podía animar. Siento que PH es lo más real que hice, lo más auténtico", sostuvo, luego destacar que en 1999 tuvo la valentía de dejar CQC para salir a explorar quién era. "Me costó, es difícil irte de un lugar ganado y cómodo. Sabía quién era dentro del traje, quería saber qué había adentro. Porque el traje te da mucha identidad. Te lo ponés y sos muy banana y gastas a todos", reconoció.

"Mario fue mi referente. Lo digo más allá de que te duela que después te pegue. Siento que me gané su respeto, para mi mundo interno es así", sentenció antes de relatar un encuentro que tuvo con el empresario mediático en 2002, cuando él estaba por arrancar la conducción de Perros de la calle.

"Cuando fuimos a almorzar con Mario en febrero de 2002 él quería que volviera a CQC y dije que no estaba para hacerlo. Yo quería que me contara sobre la FM y me dio un consejo: me dijo que no me llenara de columnistas, que la gente quería ver qué decía yo. Cosa que no estaba acostumbrado", relató.

Cuando le dijo que competirían todas las mañanas en la radio (Pergolini hacía Cúal es en Rock & Pop), la respuesta fue lapidari: "Te voy a hacer mierda". "No me lo dijo mal", aclaró Andy y admitió que "fue difícil tenerlo enfrente". "No le jodió que no quisiera volver a CQC, creo que la radio era su tema de competencia", analizó más tarde.

Sobre las chicanas que Pergolini hacía al aire y las indirectas que decía la competencia entre ellos, Andy dijo que en un principio le molestó pero que luego le restó importancia y las justificó pensando "es Mario".

Kusnetzoff a su vez contó que invitó a Pergolini a su programa pero como no podía ir solo, sin otros invitados, su mentor rechazó la propuesta.

Inmediatamente , Rial indagó qué pregunta le haría como entrevistador a su antiguo jefe. "Creo que el sabe que yo tengo muchas preguntas personales para hacerle. Estoy en un buen momento con Mario, pero la verdad es que le preguntaría por los finales, cómo se siente con los finales”,dijo.

“Porque no es que conmigo nada más, más allá de los vaivenes que tuve… Un día se fue de CQC, largó la chaqueta y se fue, no lo vimos más… Profundizaría ahí, en el porqué, algo debe tener con los finales. Creo que no puede terminar bien, decir ‘che, laburamos un montón, bueno, gracias, chau’”, planteó.

Sobre el final del programa, Andy habló de contó algunas anécdotas con Carlos Menem cuando era presidente y él notero de CQC y esbozó una especie de mea culpa. "Muchas veces fuimos funcionales y generamos antipolitica. Fuimos a la casa de Corach con Mariachis y hubiera estado bueno que responda otras cosas", reflexionó haciendo alusión al ministro del Interior durante el menemismo.

"Siento que por un lado dijimos algo que nadie decía, el humor a veces hiere más … pero después terminó siendo funcional. El menemismo causo mucho daño, pero no lo hablamos. No fue adrede, yo me di cuenta después", analizó y recalcó que no había bajada de línea en el programa.

Sus diferencias con Mirtha

En el medio de la conversación, Rial le preguntó qué sentía por haber logrado ganarle sistemáticamente a Mirtha Legrand en la competencia de los sábado y luego obligarla a cambiar de horario.

Lejos de brindar un título jugoso, Andy fue políticamente correcto y, luego de dejar en claro que respeta la trayctria de La Chiqui, aseguró que trata de enforcarse en su programa y en que se sientan bien sus invitados.

Ante la insistencia de los intrusos, agregó que no está de acuerdo con las mesas políticas que arma la conductora ya que solo reflejan su inclinación ideológica y no permite que entren en juego otras miradas.