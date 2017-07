El muchacho circulaba desde Cipolletti a Neuquén abordo de un Fiat 147 cuando la policía le indicó que se detenga para un control de tránsito, si bien amagó a detenerse finalmente se dio a la fuga.

A los pocos metros una patrullero lo detuvo, se le realizó el control de alcoholemia y se le pidió la documentación necesaria. El joven dio negativa en el alcohotest pero no tenía el seguro al día.

"Fue esta mañana a las 8:15 en un control rutinario que se intensificó por la fecha (Día del Amigo). No se detuvo cuando se le pidió, amagó y arrancó. Fue detenido metros después por otro patrullero. No lesionó ni pisó a nadie en su huida. No hay policías heridos", señaló el comisario y jefe de la Policía de Tránsito de la provincia, Daniel Asselborn, a LM Neuquén.

Corroboró que se le hizo el test de alcoholemia que le dio cero gramos de alcohol en sangre. "Pudo haber pagado una multa de unos $700 pesos por esa infracción y ahora se le sumará la evasión del control y con el secuestro del vehículo, se le agrega el acarreo municipal", agregó.

Las multas por evasión se castigan con módulos que van desde los 200 a los 2000, lo que representa una suma entre los 2800 y los 28000 pesos. Cifra que se incrementa, en este caso, por carecer de un seguro del vehículo al día, con multas que van desde los 50 a los 500 módulos, es decir de 700 a 7000 pesos.

Alcoholemias positivas

Durante la tarde y madrugada de hoy se secuestraron dos vehículos más por alcoholemia positiva.

Uno fue anoche en un accidente menor en el que uno de los conductores registró 0,50 gramos de alcohol en sangre; el otro fue un control en el que se negó a hacerse el test.