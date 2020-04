"No vamos a tener un pico como en Estados Unidos, Italia o España"

“No va a llegar el pico en la segunda quincena de mayo -aseguró-. A medida que se prolonga la cuarentena, el virus pierde transmisibilidad porque no hay circulación de gente, no tiene a quién contagiar. Desde ya, si la cuarentena se extiende hasta el 10 de mayo, creo que el pico se va a correr hasta junio. La clave es que no sea muy alto y que no se sostenga en el tiempo”, sostuvo López en una nota con Radio Rivadavia.