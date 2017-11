Nocaut, tensión y show en el parque

Poco más 600 espectadores respondieron a la convocatoria y disfrutaron de una pelea corta definida por nocaut y un combate largo, de extrema tensión y opiniones divididas.

Los Godoy cerraron el año con triunfos y apuestan a una proyección en el exterior.

¿Qué le aportó al Rayo la victoria?

Por un lado, aplacó la sed de revancha que tenía luego de la derrota en San Juan ante Damián Yapur que lo despojó del título argentino superligero y, por otro, recuperó un golpe que le dio buenos resultados en su época de amateur y profesional: el gancho al hígado. Tres veces golpeó esa zona a lo largo de los tres rounds que duró la pelea. La definición llegó a los 2 minutos 43 segundos del tercer asalto con un zurdazo que lo hizo arrodillar a Feria (22, 15 KO; 6,1), que quedó clavado en la lona. Con esta victoria, Mauro extendió su palmarés a 30 victorias, 16 por nocauts, y 2 derrotas.

"Quería ganar por nocaut porque me robaron en San Juan. Tenía un rival duro. Demostré que el año que viene estoy para más"."Volví con el gancho al hígado que tantas satisfacciones me dio. Quiero que me den la chance por el Argentino y pelear en Estados Unidos”. Mauro Godoy. El Rayo busca la proyección internacional.

"Todos ustedes saben cómo me las banqué cada vez que peleé en Neuquén, y como siempre puse el corazón. Por eso les dedico esta victoria"."Necesitaba una pelea así con tipos duros. Y es bueno porque si viene uno y lo tiro en el 4°, después dicen que es un paquete”.Billi Godoy. Le habló con el corazón a la gente tras la dura pelea.

Billi emocionado

“Siempre que peleo en Neuquén doy todo, peleo con el corazón y con huevos”, fue el mensaje final al público, que devolvió con aplausos su encendido discurso. El Niño (36, 17 KO, 4)necesitaba una pelea así ante un rival de experiencia que le diera combate y lo pusiera en aprietos. Desde la última derrota ante el británico John Ryder en el 2002 en Arena de Greenwich, en Inglaterra en 2015, el ex campeón argentino mediano apenas hizo cuatro peleas en los últimos casi tres años ante rivales limitados. En ese tiempo, además, tomó distancia de su entrenador y padre, Bruno, una decisión de común acuerdo que “necesitaba” según comentó, aunque en lo deportivo marcó un retroceso. En ese sentido sirve y mucho la pelea con el Felino (24, 19 KO; 8), que aprovechando el largo de brazos mantuvo al centenariense a distancia y a puro jab fue abriendo la guardia y también marcando el pómulo y el ojo izquierdo del neuquino, al que se lo vio atado. Ese plus que siempre disponen los locales y la escasa descarga de su oponente, que no hizo tampoco mucho más, le dieron la victoria. Si aspira a una proyección internacional habrá mucho que mejorar. Los jueces fallaron 99-95, 99,5-94 y 99,5-94.

En la pelea de semifondo, Víctor Figueroa, de Añelo, retuvo el cinturón amateur en hasta 75 kg al vencer en fallo unánime a Guille Gutiérrez, de Picún Leufú.