Noche de copas para los equipos regionales

Diego Trotta pondrá un mix de titulares y suplentes y se espera que los pampeanos también se presenten con un once alternativo. En la reválida o en la zona campeonato, el objetivo de ambos está puesto en el Federal A, aunque la competencia copera no deja de ser un atractivo, sobre todo pensando en el futuro del certamen que los puede poner frente a un equipo de Primera. Pero el peligro del descenso está latente y el técnico del equipo rojo no quiere arriesgar a nadie ni adelantar procesos de recuperación para los jugadores que llegan “tocados”.

Ferro piensa en el ascenso, aunque esta noche tendrá una prueba de actitud para demostrar si el fantasma de la inesperada racha negativa de cinco caídas consecutivas en el final de la primera fase ya quedó atrás.

Ponen todo

En cambio, Cipolletti y Deportivo Roca pondrán en cancha lo mejor que tienen. En el último semestre, el Albinegro ganó en La Visera, pero se quedó con la espina de haber sido goleado por 3 a 1 en la revancha.

Esta noche, en los primeros 90 minutos de una serie de 180 que se definirá en cuatro días en el Luis Maiolino, suma como atractivo que se dé el debut de un nuevo ciclo en el banco de suplentes local de la mano de Duilio Botella, sucesor de Henry Homann. Ayer, el plantel albinegro terminó su pretemporada, confirmando el debut de Federico Azcárate en la zaga central y la vuelta del capitán César Medina tras la fractura de peroné en septiembre.

Al menos por una semana, el hincha de Cipo intentará olvidar el fracaso de no haber clasificado a la ronda campeonato del Federal A, para concentrarse en un trofeo que recuerda grandes momentos.

El Naranja, por su parte, no se reforzó, pero mantuvo el plantel y llegará a La Visera con la confianza de haber enviado a Cipo a la zona de descenso y de haberlo vencido la última vez que se cruzaron.

Los debutantes, el historial y el sintético

Debuts dentro y fuera

Esta noche, Duilio Botella disputará su primer partido como DT de Cipolletti, después de reemplazar a Henry Homann. En la defensa, el central Federico Azcárate debutará con la casaca albinegra.

Cipo arriba

Sumando los enfrentamientos por Copa Argentina, Federal A y Argentino A y B, se enfrentaron 21 veces, con 11 victorias de Cipolletti, cuatro de Deportivo Roca y seis empates.

90 minutos en sintético

Independiente se tuvo que mudar de La Chacra a Atlético Neuquén, en busca de luz artificial para jugar la ida de la fase preliminar de la Copa Argentina frente a Ferro. Del otro lado del puente, Cipo, sobre la misma superficie, recibe a Roca.