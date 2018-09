Noche de humor

“Soy comediante desde hace 18 años, pero hace un año y medio todo cambió gracias al personaje de Luly, a quien le va mal con sus parejas. En las redes sociales tiene una gran cantidad de seguidores, principalmente mujeres”, relató Angeli y agregó sobre el espectáculo: “El show también incluye monólogos de la vida cotidiana súper desopilantes, con los que la gente se siente identificada. Es muy divertido”.

Si bien Pablo tiene muchos años de experiencia, no siempre se dedicó a la comedia, ya que anteriormente trabajaba en el rubro comercial. “Camino a mi trabajo pasaba frente a los centros culturales y los teatros de la calle Corrientes y me llamaban la atención. Siempre fui el payaso de la familia y a los 17 años me picó el bichito de la actuación, por lo que me anoté en un curso de improvisación. A los seis meses me invitaron a participar de un espectáculo y desde ese momento no paré”, relató entusiasmado.

Precios: Las entradas cuestan 300 y 350 pesos y pueden adquirirse en el Casino.

Angeli disfruta de un gran momento artístico, el cual le está permitiendo romper con los límites argentinos y presentarse en otros países como Chile, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y pronto recorrerá España. “A nivel teatro y comedia, las producciones argentinas están consideradas como la tercera potencia mundial. Primero están los norteamericanos, le siguen los ingleses con su humor negro y después viene el humor argentino, porque nos animamos a hacer cosas que ellos no. Nosotros hacemos de todo y no tenemos problema en meternos con todo, hasta con las tragedias. Y creo que eso es parte de ser argentino, porque tenemos tantas tragedias y problemas que no nos queda otra que reírnos”, señaló.

Por último y haciendo referencia al género que representa, el humorista explicó que el stand up se ganó un lugar en el corazón de los argentinos porque se dejaron de lado los monólogos políticos. “El monólogo de humor argentino siempre fue político para bajar línea y un poco la gente empezó a elegir el stand up porque habla de la vida cotidiana, para sentirse identificado. Hoy hacer stand up con humor político es arruinarlo”, finalizó.