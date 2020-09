Noel Gallagher se niega a usar barbijo

En conversación con el podcast de Matt Morgan, el ex cantante y compositor de Oasis dijo que el uso de mascarillas es una “tontería”, sobre todo porque se exige su uso en centros comerciales y supermercados, pero no en pubs y restaurantes.

“Todo el asunto es una tontería. Se supone que debes usarlos en Selfridges, pero puedes ir al pub y estar rodeado de cada maldito idiota. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, ‘Oh, en realidad, no tenemos el virus en los pubs, pero lo tenemos en Selfridges’”, dijo Gallagher a Morgan.

Según se estableció en Gran Bretaña, el cubrirse la nariz y boca es obligatorio por ley en todas las tiendas y supermercados del Reino Unido, exceptuando a niños menores de 11 años y personas con ciertos problemas de salud.

Increpado

Las mascarillas también son obligatorias en el transporte público, lo que fue quebrantado por Gallagher en un reciente viaje en tren de Londres a su ciudad natal.

“Iba a ir a Manchester la otra semana y un tipo me dijo ‘¿Puedes ponerte la mascarilla? Los fiscalizadores subirán y te multarán con mil libras. Pero no tienes que ponértela si estás comiendo’”, contó el músico.

“Entonces pensé. ‘Oh, claro, este virus asesino que está arrasando en el tren va a venir y atacarme, pero si me ve comiendo un sándwich, ¿me dejará tranquilo porque estoy almorzando?’”, agregó irónicamente.

Noel también recordó que en un supermercado le exigieron usar mascarilla, y él pidió ver al gerente. “Me importa un carajo. Elijo no usar y si contraigo el virus, es asunto mío, de nadie más. Si todos los demás idiotas llevan una mascarilla, no se la quitaré, y si la tengo, no me la quitarán. Creo que es una tontería”, concluyó el ex Oasis.