Novio opositor

Feliz y cuidadosa

Después de que su amigo revelara la verdad de su situación sentimental, la propia Luli se refirió a su nuevo novio: “Estoy muy bien con mi pareja, eso es lo que importa”. “Soy muy celosa de mi vida privada, estoy muy bien y cuando sea el momento lo voy a decir. Es alguien que quizá conozcan, pero no quiero hablar nada de nada”, contó en diálogo con “Agarrate Catalina”.

La informante

A su vez, habló de su primicia en las PASO: “Subí los resultados como diez minutos antes de que sean oficiales y fueron esos. Nadie sabía cuánto era la diferencia, así que empecé a preguntarle a mis contactos. Esa persona que me pasó esos datos fue la misma que hace dos semanas me apostó a que se terminaba en primera vuelta. Me dijo que no se guiaba por las encuestas sino por los intendentes”.

Consultada sobre su futuro maternal, comentó: “Me encantaría tener otro hijito. Ayer le mandé un mensaje a Zaira (Nara) para felicitarla, me enternecía y lo pensaba. La realidad es que tengo óvulos congelados entonces por suerte no me corre el reloj biológico. Me pasa que me gustaría que Matilda sea bebita siempre”.

En caso de confirmarse el romance, no sería la primera vez que Luli comparta sus días con un hombre de la política. Su ex pareja fue Martín Redrado, ex presidente del Banco Central durante la gestión de Cristina Kirchner.