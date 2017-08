Nueve de Oro para el Rojo, que ganó un amistoso

El DT aseguró que el saldo del encuentro fue positivo, no tanto por el resultado, sino porque los 25 jugadores que utilizó terminaron la jornada sin lesiones y hoy volverán a estar a disposición para realizar un trabajo regenerativo. “Me sirvió para ver, no tanto el funcionamiento, sino cómo respondían a la fatiga y para ver a jugadores que no conozco. El resultado es lo de menos”, analizó el ex defensor del Rojo.

El primer equipo que puso en cancha formó con Pontet en el arco y una línea de tres con Dehais, Manchafico y Artaza. En la mitad paró a Doglioli, Berra, Canales, Porra y Domini, y en la delantera a Villa y Ávila. El segundo once que paró formó con Arregui, Jonatan, Ruiz y Gelvez; en el medio paró a Solís, Ramos, Vergara, Vázquez, González; y arriba Abayián y Villegas. Luego ingresaron Stefanelli, Rolas y Petreto.

“El primer partido fue más intenso y mejor medido porque Oro no hizo modificaciones. En el segundo partido ellos hicieron muchos cambios y se desvirtuó un poquito. Pero en líneas generales me dejaron buenas sensaciones a pesar de que veníamos con una carga importante. Dentro de todo, respondieron bien los muchachos”, contó el DT.

En relación con el esquema con línea de tres, indicó que “hay que trabajarlo mucho en el tiempo porque no es sencillo”. “En principio, el esquema va a ser flexible de acuerdo con lo que vea en los amistosos”, cerró Trotta.

"Les dije que quería que tengamos situaciones de gol, pero con la idea trabajada, porque no me sirve meter muchos goles sin elaborar las jugadas”. Diego Trotta Entrenador de Independiente de Neuquén

Trotta espera más refuerzos

“Necesito que se defina lo de Cataldi”

Para Independiente, el libro de pases todavía no se cerró de cara al próximo Federal A. Al respecto, uno de los temas a tratar es la llegada o no de Federico Cataldi desde Arsenal. Ayer, a última hora, el entrenador se iba a reunir con el presidente Gastón Sobisch para ponerse al tanto de las novedades. “Cataldi está cerca, pero necesito que se defina el tema porque todavía no está cerrado”, dijo Diego Trotta. Además, agregó que esperan realizar alguna contratación más. “Sería importante que llegue otro defensor central más y un volante de contención”, aseguró el DT.