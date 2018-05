Nuevo escándalo en Pampita Online: gritos y enojos con Jey Mammón

Después de que la conductora confundiera su nombre y le diga "Joy", el humorista se enojó porque no lo dejaron hablar y, en el momento en el que le dieron pie, se despachó con todo.

“Me gusta más el programa desde casa. Ya me retaron cuando agarré el teléfono. Encima el Ruso (productor) me dice que venga todos los días. ¿Es joda?, sólo falta que salga el dinosaurio Bernardo y es la cámara oculta de Video Match", lanzó picante.

Lapidario y sin filtro, agregó: "La que faltaba. No lo voy a tuitear, lo voy a decir al aire: al pedo vine acá. Más al pedo que Jey en el programa de Pampita"

“Pero vas a volver, ¿no? Te queremos escuchar. Quedate al programa de cable que empieza ahora”, le pidió Pampita tratando de calmar las aguas.

"Al pedo vine acá. Más al pedo que Jey en el programa de Pampita. Encima me hacen el chiste de que me quieren escuchar. No se sabe para adónde van"

“Encima me hacen el chiste de que me quieren escuchar. Me encanta este programa y lo veo todos los días desde mi casa. A veces no lo entiendo y hoy entendí por qué. No se sabe para adónde van”, sentenció sin pelos en la lengua, mientras el aire se cortaba con un cuchillo

Terminado el episodio al aire, Pampita estalló de furia por sentir que había quedado expuesta al aire y sus gritos se escucharon por todo Kuarzo.

Ángel de Brito contó en Twitter que Pampita le habría gritado a Jey: "Sos un maleducado".

Embed Me cuentan que termino todo a los gritos, cuando las cámaras se apagaron: “Sos un maleducado” https://t.co/K4pCjpseFM — 锔廚GELITO (@AngeldebritoOk) 22 de mayo de 2018

Sol Pérez, panelista del ciclo, también se sumó a la pelea y publicó un tuit contra Jey, criticando su actitud. Entre otras cosas, lo trató de hipócrita.

Embed Lo hipócrita que es la gente me sorprende. Tantas veces me invitaron a un programa y no entre por falta de tiempo, así son los vivos. Y no nos olvidemos que somos laburantes y nos sirve que nos inviten a los programas. Lo peor es la gente que felicita, eso me indigna más 鈾锔 — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 22 de mayo de 2018

En diálogo con Clarín, Jey dio su versión acerca de lo acontecido. "La producción se comunicó conmigo y me pidió disculpas. Agradezco ese gesto y aclaro que tengo una relación bárbara con Kuarzo. La confusión fue que creí que iba como invitado para contar cosas mías y no como panelista para hablar de otros temas. No tengo problemas en hacerlo, pero creí que me entrevistaban a mí. Eso fue una confusión mía con la producción", indicò.

"Inclusive en un momento que estaban haciendo una nota en otra parte del estudio y yo no participaba, me vinieron a decir que dejara de chatear con el teléfono, porque quedaba feo al aire", añadió Mammón.

Por último, explicó por qué le dijo en la cara a Pampita lo mal que la había pasado. "Básicamente lo que decidí es, con respeto, decirle al aire lo que pensaba, en lugar de hacerlo desde mi casa por Twitter. Hubiese sido hipócrita eso. Equivocado o no, me pareció que cuando ella me dio un minuto para decir lo que quiera o quedarme al programa de cable después, lo usé para decir que me había sentido al pedo. Y eso fue lo que se vio".

Luego el comediante acudió a las redes para reírse de la situación con una serie de mensajes y retuits.

Embed Mi nombre es JOY no JAY https://t.co/EpxjZswblc — JEY MAMMON鉂楋笍 (@JEYMAMMON) 22 de mayo de 2018

Embed Hola @cuervotinelli quería agradecerte porque Gracias a vos lugar que voy lugar que me dejan de garpe TECAEME — JEY MAMMON鉂楋笍 (@JEYMAMMON) 22 de mayo de 2018

Embed Hola “Joy” te queria mandar un beso grande te sigo siempre — Joana Cuevas (@joanacuevas) 22 de mayo de 2018

Embed Se busca pulover favorito de SHOI

si alguien lo vio por favor avisar

Zona Endemol — JEY MAMMON鉂楋笍 (@JEYMAMMON) 22 de mayo de 2018

Embed Uh porque @JEYMAMMON ! Si un genio y lo sostengo ! A mi tbn me invitaron a ir , aún no pude ir porque estaba de viaje 鈾锔 https://t.co/8wmsLird2G — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) 22 de mayo de 2018

