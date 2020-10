Nuevo libro de Narda: 201 tips para no comer como el OR**!!

“Me gustaria que sea una cosa pesada, que sea corpóreo, que vos lo agarres y no sea un papel de ilustración muy finito, no quiero que parezca una revista, quiero que tenga sensación de objeto, de hecho es un libro cosido y no pegado”, de esta manera la cocinera Narda Lepes relata entre los tiempos del deseo y lo que fue la concreción hasta tenerlo, como se imaginó 201 tips para no comer como el OR**!!

La gente se entusiasmaba y ella respondía sobre lavado de vegetales, combinaciones de especias, frituras, accesorios, fierros de la cocina, consejos de temperatura, aprovechamiento del producto y un sin fin de recomendaciones que terminaron en lo que es su tercer libro.

narda tips.jpg

“Al principio fue simpático, sobre una idea que habíamos tenido de hacer un libro objeto, trabajar con más gráficos, ilustraciones tipos posters, menos directas. Pensado como chiquito, durante el proceso del libro me di cuenta que había algo que quizás era un poco del espíritu de los tweets que habían encontrado un huequito que estaba vacío. Más allá de que sea como un objeto y que me parece muy lindo, creo que hay algo de ocupar espacios no visibles, que te viene a avisar que vos sabes que no sabes hacer algo, vos sabes que no sabes hacer un pavo relleno de navidad perfecto de fotos, eso lo sabes que no lo sabes, pero todas estas cosas quizás no sabes que no las sabes. Mientras pasó me sorprendí. Sucedió que me llamaban del noticiero de las 8, yo decía, gente, dale, esto es una boludez, no me podés llamar por esto, gracias, pero creo que el tema no merece estar en el noticiero, que fuesen tweets muy simples de cómo comer mejor, requiera un espacio en el noticiero, me parece que está mal”, dijo Narda a pocos días de haber lanzado su tercer libro.

Este libro es fundamental para destrabar los primeros niveles domésticos con consejos, reflexiones, confirmación y tips para comer mejor y alimentarnos bien. En todos escritos la enseñanza de Lepes es fundamental y clara. Siempre hay un aporte y por eso se celebra la aparición de un nuevo documento que así lo respalda y fomenta.

narda plato.jpg

LEY DE ETIQUETADO

Por estos días se está discutiendo la ley de etiquetados frontal de alimentos, que obtuvo dictamen en el Senado de la nación. Narda es una de las cocineras más insistentes con este tema desde hace varios años.

"Hace 15 años que vengo diciendo que tiene que haber una ley de etiquetados. Seguí lo que pasó en el mundo, en los diferentes países de Europa, como cambió, seguí lo que pasó en Latinoamérica, en Canadá, entonces estamos haciendo una ley con el diario del lunes. Es malo porque tardamos un huevo en hacerla y bueno porque ya sabemos que cosas funcionan. Eran 23 proyectos en total, que luego terminaron en 15 que se unificaron que están bajo un mismo proyecto, firmado por Senadores de todo tipo y colores. En este caso la división no es por partido, la división es por interés. Por eso todo es mucho más evidente, para mí la ley va a pasar. Lo que hay que estar atento es que los que están defendiendo las partes más duras de la ley, ganen. Es muy difícil elegir informarte con la cabeza abierta, cuando tus intereses están en contra de lo que a vos te convienen", dijo Lepes.