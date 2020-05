La postura de Boca ante el delantero Sebastián Villa es inflexible. Hasta que la Justicia no se expida, no tomará definiciones sobre el futuro del colombiano acusado de violencia de género por su ex pareja, Daniela Cortés. El presidente Jorge Amor Ameal manifestó que "actuarán en consecuencia" de la definición que tome la justicia. El martes fue el cumpleaños del atacante y el club xeneize no lo saludo como acostumbra a hacerlo con el resto plantel.