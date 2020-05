“Los contextos son completamente diferentes, Europa entró en la primavera y después tiene que ver mucho con la infraestructura”, explicó el jugador de Estudiantes y comparó: “Barcelona, por ejemplo, cuenta con una determinada cantidad de canchas y el entrenamiento aislado lo puede hacer mucho más fácil. En el caso nuestro es más complicado, sobre todo teniendo en cuenta que el principal foco del virus se encuentra en Buenos Aires y la mayoría de los equipos están ahí. Es difícil mover todo”.

“Se hace muy difícil entrenar en tu casa, solo, sobre todo porque al final terminás haciendo todos los días lo mismo, cosas que te terminan aburriendo. Se me dio mucho ahora por la bici, nunca me gustó, ahora le agarré la mano”, reconoció Mascherano y admitió: “No es solamente mantener el tema físico, hay una parte de lo mental que te hace bien con los entrenamientos. Es difícil levantarse a la mañana… Llega un momento que es tan rutinario todo que también te afecta lo mental”.

El Jefecito, también se refirió a la continuidad en su carrera: “Estoy a una altura de mi carrera que lo tengo claro, el día que no tenga motivaciones hasta ahí habré llegado. Ya hay un montón de cosas que no me atan en mi carrera. Ya no me ata nada”. Y agregó: “Lo principal es que pase y que cuando podamos volver a nuestras actividades sea para volver y no tengamos que retroceder más”.

“Estamos ante algo extraordinario, si esperamos volver como era antes, creo que es un gran error. El mundo cambió, no solamente en lo futbolístico. Como persona, individuos, tenemos que tomar otros hábitos. El fútbol se va a tener que adaptar, por lo menos hasta que esto no esté solucionado al 100%. Hasta que no esté la vacuna va a ser difícil aglomerar gente en estadios”, afirmó.

