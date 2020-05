CoordinadoraDHinchas on Twitter La lista de candidatos de AFA no hace más que visibilizar lo que venimos diciendo, las mujeres y disidencias no tenemos lugar en los clubes ni en @afa , necesitamos que se modifiquen los estatutos y se escuchen nuestras voces.#MasMujeresEnAFA #MasMujeresEnLosClubes pic.twitter.com/HEdFdvgm0I — CoordinadoraDHinchas (@CoordDeHinchas) May 6, 2020

Basta con repasar la opinión de Fabiana Cárdenas, presidenta de Unión Vecinal (ver más abajo), para comprender un poco más de qué se trata.

Uno de los principales cambios fue fomentado a partir de los problemas que se suscitaron con Daniel Angelici, quien dejó de ser titular de Boca pero ostentaba su cargo de vicepresidente en AFA.

Entonces, se puntualizó que “a excepción del presidente, el resto de los integrantes del Comité Ejecutivo ostentarán su cargo mientras sean integrantes de la Comisión Directiva del club o liga por el cual fueron elegidos”. Tapia tendrá poderes “especiales” hasta 2025. En “la era Tinelli” supervisando torneos nadie perderá la categoría hasta 2022.

Tapia recibió el apoyo unánime -sin votación- de los 43 representantes habilitados (22 de la Liga Profesional; 6 de la Primera Nacional; 5 Primera B; 2 Primera C; 1 Primera D; 2 Torneo Federal A; 5 Ligas de Interior) en la votación virtual, debido al coronavirus, y los cuatro veedores de la Inspección General de Justicia. No estuvieron los grupos de interés: fútbol playa, fútbol femenino y futsal.

¿La única mujer? Lucía Barbuto, presidenta de Banfield. La Asamblea, quedó dicho, aprobó la creación de la Liga Profesional, en lugar de la disuelta Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Se aclaró que “seguirán los promedios”.

La Liga Profesional, que irá desde enero a diciembre, contará con 26 equipos en su primera edición y luego serán 28 en su segunda, ya que los ascensos desde la Primera Nacional se mantendrán.

Los dos proyectos de torneo

El primero de ellos sería una especie de división en zonas por criterio deportivo. En éste proyecto, que tendría como inicio tentativo el mes de septiembre, los equipos serían divididos en cuatro grupos de seis clubes y deberán disputarse el primer puesto de cada zona en duelos de ida y vuelta.

El campeón saldría luego de una especie de playoff del que participarán los cuatro primeros de cada zona, con semifinales (a ida y vuelta) y final (a partido único) para conocer al campeón.

El segundo de los proyectos sigue la misma línea de división en grupos, aunque basado en un criterio geográfico. En el mismo, se dividiría a los equipos según el distrito en el que se encuentran y así cada zona deberá contar con un equipo de cada región.

Opinión

En Neuquén por suerte somos varias - Fabiana Cárdenas, presidenta de Unión Vecinal

Mi punto de vista es que el fútbol es muy machista y cuesta un poco más llegar a ser dirigente o participar de una organización tan grande como es la AFA. Tendrían que darle más espacio a las mujeres, más ahora que el fútbol femenino se profesionalizó.

Las mujeres a las que les gusta este deporte y quieren crecer en esto tienen que ser más participativas y pelear por lo que quieren, no dejar que sean tan solos hombres. Llegar a que sean una Comisión pareja y tener voz y voto también. Yo acá en Lifune me gané mi lugar por pelear y defender lo justo, aparte el respeto que hay con los colegas es grande, siempre están dispuestos a darme una mano para ayudarme, en lo que necesite. Acá en Neuquén hay muchas más mujeres que participan, como delegadas, coordinadoras y ayudantes, pero no se da a conocer mucho el trabajo que realizan cada finde.

