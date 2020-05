"Estoy buscando esta camiseta que tanto me representa, ese día fue lo máximo para mí como futbolista. La que use en la Final de México 1986, tiene una manga cortada!! Me encantaría encontrarme con la persona que la tenga", escribió el cordobés en su cuenta de Insagram, medio al que recurrió para dar comienzo a esta peculiar búsqueda.

Es la número 19 con la que el defensor disputó los 90 minutos que terminaron con la obtención de la segunda Copa del Mundo para Argentina.

Hace unos días, Ruggeri contó que le robaron la medalla de campeón del mundo que había dejado en la casa de su mamá, en Corral de Bustos. La misma fue vendida y un joyero la fundió. No quedó nada. Por eso está dispuesto a comprarle la medalla a algún ex compañero o integrante de aquel seleccionado que acepte desprenderse de ella por una compensación económica.

Además de una leyenda deportiva, Oscar Ruggeri es uno de los personajes del fútbol más mediático. Con su forma de ser, frontal, temperamental y simpático, suele ser noticia por sus frases ó confesiones en los programas televisivos en los que participa. Ahora necesita de todos. ¡Suerte, Cabezón!

