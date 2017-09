Obama visitará a Macri en Olivos y dará una conferencia

Será un encuentro "breve e informal", según lo graficaron varios funcionarios de la Casa Rosada. La intención de Macri es recibir a Obama el jueves 5 en la residencia de Olivos antes de que el ex mandatario norteamericano parta rumbo a Córdoba para participar en la Cumbre Economía Verde 2017. Allí el ex presidente de los Estados Unidos dará una conferencia.

"Se trata de un ex presidente de Estados Unidos al que le tiene mucho respeto, lo quiere saludar y no se dejará pasar el momento para que Macri ratifique su amistad con Obama más allá de que ahora en Washington haya un presidente de otro signo político", expresó un encumbrado funcionario del Gobierno en abierta relación al presidente Donald Trump, que no comulga con muchas de las ideas de Obama.