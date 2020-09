Obligaron a Polka a pagar los sueldos de sus empleados

Desde la Asociación Argentina de Actores informaron que el Ministerio de Trabajo intimó a Pol-Ka a pagar los sueldos de todos sus trabajadores, pero desde la productora no cumplieron.

"Lo que sucedió con Polka fue que la empresa no pagó los salarios en tiempo y forma aún con el decreto presidencial que decía que había que pagar y que no podía haber despidos. Cuando fuimos a tener la intervención con el Ministerio de Trabajo, que es el lugar que corresponde, llevó muchos meses y empezaron a presionar de una manera. Recibieron las ATP para pagar los salarios a los técnicos, pero a los actores, actrices, apuntadores y apuntadoras que tenían un contrato, no les pagó", explicó Alejandra Darín, presidenta del sindicato.