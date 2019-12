Ocultan a Rago tras la denuncia de violación

Justicia: esta semana, . Érica Basile se presentó a la Justicia y denunció al actor por violación.

Desde que se hizo pública esa denuncia, la continuidad de la promoción no incluye al actor. Precisamente, se presentaron ayer a los miembros de la banda con nuevas gráficas oficiales, pero como se puede ver en los tuits y el desglose de las imágenes, Rago no está presentado, a diferencia del resto del elenco: Francella, Peretti, Rafael Ferro, Mariano Argento y Luis Luque.

"El Robo del Siglo". Trailer #1. Oficial Warner Bros. Pictures Argentina (HD)

En defensa En las últimas horas, Fernando Burlando confirmó que será el encargado de defender a Rago en la causa. La noticia causó revuelo en redes sociales, debido a que el letrado es también el representante de Juan Darthés en una causa similar.

Basile presentó en la Justicia varias pruebas del supuesto hecho, como chats y mensajes telefónicos. La mujer relató lo que le sucedió cuando fue al departamento del actor hace unos años.

“Cuando llegué estaba todo muy bien, hasta que se presenta una situación que yo no esperaba, estaba fumando un cigarrillo de marihuana. Me pide una práctica sexual, yo me niego y él se enoja, y se pone agresivo. Me empieza a insultar, a denigrar”, reveló Basile.