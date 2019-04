Odebrecht: un nuevo proceso de Julio De Vido

“No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas que se investigan”, sostuvo el juez sobre estos dos empresarios. También procesó por negociaciones incompatibles al detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez y en su caso se les sumó el delito de dádivas con embargos de diez millones de pesos. Por esta última figura quedaron procesados además Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, con embargos de cinco millones de pesos. “Se reunieron elementos que dan cuenta de la existencia de dádivas por parte de esos integrantes de las firmas”, afirmó el juez en su fallo.