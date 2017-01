Ofrecen hasta casas para que vengan más médicos

El hospital de Cutral Co es uno de los nosocomios en los que faltan médicos especialistas.

Neuquén.- El gobierno provincial lanzó una tentadora oferta para que profesionales de la salud arriben a Neuquén y así fortalecer servicios en distintas especialidades.

Para ello ofrecen a los interesados contratación inmediata, educación médica permanente y, quizás el punto más importante en cualquier nuevo desafío, una vivienda para los primeros dos años, y así se puedan radicar en la provincia.

La oferta de empleo, publicada en los clasificados de otros puntos de Argentina y en las redes sociales, ya tuvo repercusiones y en pocos días se recibieron más de 1500 consultas.

La directora general de Recursos Humanos, María Mercedes Closs Saracho, dijo a LM Neuquén: “No hay un cupo establecido, ya que hoy buscamos fortalecer los servicios existentes”, y destacó: “No tenemos ningún servicio cerrado, pero necesitamos fortalecerlos con más profesionales”.

La Provincia busca captar médicos especialistas en tocoginecología, pediatría, clínicos, generalistas y terapia intensiva para adultos.

Closs Saracho recalcó que “la realidad neuquina es igual al resto del país, ya que los profesionales de estas especialidades médicas no abundan”. De los contactos que se han establecido desde la difusión de la oferta, los buscados son un porcentaje menor. “Son un recurso valioso”, indicó la funcionaria provincial.

Reforzando el interior

Aunque en los últimos meses se suceden los reclamos por la atención en los hospitales de esta capital, hoy la búsqueda prioriza el interior neuquino. La idea es reforzar los nosocomios públicos de las localidades de Zapala, Cutral Co y Chos Malal porque ahí la gente no tiene otras alternativas y las distancias con la capital son importantes.

“Estamos necesitando por lo menos dos profesionales por servicio para completarlos”, comentó Closs Saracho. Teniendo en cuenta que son cinco especialidades y tres centros de salud, la demanda rondaría los 30 profesionales, aunque la funcionaria no quiso precisar el número, ya que la necesidad puede ser variable.

“Esto nos permitirá brindar una mejor respuesta a la población, pero también sostener la política sanitaria del cuidado de recursos humanos, es decir, cuidar a los profesionales que ya están trabajando y que hoy cubren las vacantes surgidas”, sostuvo la titular de Recursos Humanos de Neuquén.

Tres: centros asistenciales del interior son la prioridad en la convocatoria de médicos.

Migrando a lo privado

Closs Saracho refirió a que la migración de médicos del sector público hacia lo privado es un fenómeno que se registra en todo el país. Sin embargo, en comparación con otras regiones, en Neuquén el porcentaje es menor.

“No hay un sólo factor para que los profesionales se vayan de lo público al sector privado”, recalcó. “Depende mucho de los perfiles médicos. Y hoy eso ha cambiado bastante. Antes era importante lo salarial, pero además se prioriza la calidad de vida, el tiempo de descanso, la capacitación, entre otros puntos, a lo que se suma la decisión personal”, sostuvo.

La funcionaria recalcó que muchos de los que se van finalmente retornan al servicio público. Aquellos que no lo hicieron son las vacantes existentes y que el Gobierno procura solucionar.

“La política sanitaria de Neuquén tiene una realidad profesional muy bien conceptuada. Aunque seguro hay cosas para seguir mejorando”, concluyó la jefa de Recursos Humanos, destacando la importancia de esta realidad, que se torna una invitación a quienes viven en otros puntos del país.

50.000 pesos sería el sueldo promedio para un médico.

“Neuquén tiene uno de los sueldos más altos del país”, aseguró la titular de Recursos Humanos de la Provincia. En comparación con otras regiones, el salario alcanzaría esta cifra, entre el neto y el mínimo de las actividades extraordinarias, es decir, las guardias activas y pasivas. “Es un plus interesante”, recalcó Closs Saracho.

8500 agentes posee el servicio sanitario en Neuquén.

Este es el total de profesionales médicos, enfermeros y otros empleados involucrados al servicio de salud de la provincia. Se presume que, para cubrir las vacantes existentes en los hospitales del interior neuquino, se necesitarían alrededor de 30 profesionales, relacionados con cinco especialidades médicas específicas.

“No tenemos ningún servicio cerrado, pero necesitamos fortalecerlos con más profesionales. Así podemos brinda un mejor servicio a la población”. Mercedes Closs. RR.HH. de la Provincia

No le dan solución en hospitales públicos

El padre de un nene de 12 años denunció que un solo hospital hoy cuenta con servicio de otorrinolaringología y que para conseguir un turno de operación hay que esperar, al menos, un año y medio.

Ariel Pereyra contó la dramática situación que viven con su hijo en la mañana de LU5, luego de que el médico que los atendía en la salita del barrio Almafuerte les dijo que era necesario operar de las amígdalas al niño para mejorar su calidad de vida.

“Hace un año que lo venimos tratando. Pero hace un mes atrás lo llevamos porque le dolía mucho y nos dijeron que había que operarlo porque le está provocando una infección interna”, contó el hombre.

Entonces comenzaron una recorrida por los distintos hospitales públicos de la ciudad. En el Castro Rendón y en el Bouquet Roldán le indicaron que no contaban con profesionales especializados. El único otorrino para poder intervenirlo atiende en el hospital Horacio Heller, pero no está entregando turnos. “Está con un año y medio de atraso en la atención de los pacientes”, sostuvo Pereyra que le indicaron en el nosocomio.

El hombre, que es taxista, debió recurrir al sector privado, donde la operación le costará alrededor de 25 mil pesos. Por estos días está juntando el dinero, para lo que ha puesto en venta un número de rifa a cien pesos.

“Mi intención no es reclamar la plata ni que nadie me ayude, porque yo voy a juntar el dinero, pero me preocupa por la salud de otros niños o familias que pasan por una situación parecida”, finalizó.