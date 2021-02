Ojeda confesó que a Diego lo emborrachaban con psicofármacos

Recientemente, el periodista Germán Pampa Mónaco accedió al testimonio que brindó Verónica Ojeda , en el que aseguró que su ex pareja (padre de Dieguito Fernando), "estaba descuidado".

" Diego estaba totalmente desatendido. El lunes anterior a su muerte, el día 23 de noviembre, fui a visitarlo, fue la última vez que lo vi con vida. Me sorprendieron las condiciones en las que vivía en esa casa", sostuvo Verónica, en la declaración que publicó InfoVeloz.

Recordando el tiempo que Maradona vivía allí, Ojeda hizo una fuerte afirmación: "Mientras Diego estuvo en la casa de Brandsen, previo a su internación, vi cosas que no me gustaban. De hecho, tengo una sospecha muy fuerte de quienes lo asistían, lo emborrachaban a propósito y le mezclaban psicofármacos con alcohol. Me refiero a su colaborador Charly. Sospecho que lo emborrachaban a propósito porque Diego siempre fue una persona muy vulnerable por el entorno que lo rodeaba en ese momento, siempre fue influenciable".

Tratamiento feroz

Sobre el tratamiento que estaba realizando Maradona por su problema con el alcohol, Ojeda añadió, involucrando en su declaración a la psiquiatra Agustina Cosachov: "Tomaba medicación psiquiátrica para su tratamiento contra el alcohol. Recuerdo que en Brandsen tomaba alrededor de 15 pastillas para dormir. Era la psiquiatra Cosachov la que le prescribía la medicación".