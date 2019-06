Olímpico neuquino y bombero voluntario, las dos pasiones de Steven Williams

"Me inicié por decisión propia", contó desde Mallorca, España, dónde entrena la parte física con vistas a la temporada de invierno europea.

"Tenía 17 años cuando empecé. Conocía a algunos compañeros dentro del cuerpo, pero ya desde chico, escuchar la sirena tanto de los camiones como la sirena principal del cuartel me emocionaba mucho. De hecho, cuando tenía nueve o diez años, recuerdo que escuchaba la sirena y me iba hasta el cuartel que estaba a dos o tres cuerdas. Veía como todo el mundo llegaba corriendo se cambiaba y el autobomba o el camión salía al incendio o al accidente. Me daba adrenalina todo eso", recordó.

"Cuando empecé -prosiguió- tuve que esperar medio año después de hacer el curso para tener la mayoría de edad y poder salir. Lo podía hacer porque no competía profesionalmente, pero cuando empecé a viajar a Europa tuve que dejar por un tema bastante obvio. Estar cuatro o cinco meses fuera del país hacen muy complicado permanecer en el cuerpo".

Entre los hechos que más le impactaron fue un accidente en el que hubo varios muertos y a él le tocó cargar con uno de los fallecidos. "Fue el momento que más me impactó. Recuerdo que era 1° de enero. Un mediodía lluvioso en San Martín, pleno verano y se escuchaba la noticia de que había caído una camioneta al lago. Yo todavía no era mayor de edad, pero igual fui a ayudar al muelle. Y me tocó cargar con una de las personas fallecidas en todo ese trayecto, dejarla en la camioneta de la morgue en una camilla con otra persona. Fue muy impactante. Era un padre con cuatro hijos los accidentados y ya habían sacado al único sobreviviente que, luego, falleció en el hospital", detalló.

Para "Titu", como se lo conocen en el ambiente, "las principales cualidades" que debe tener un bombero son: "Ser tranquilo, pensante y tener pasión. Que le guste lo que hace porque ser voluntario no es lo mismo que ser bombero profesional al que le pagan por su tarea. El bombero voluntario está en su casa y tiene que dejar lo que está haciendo para atender una emergencia. Esa es la vocación. Levantarse a cualquier hora de la noche o dejar lo que estás haciendo para ir a atender a alguien que no conocés", explicó.

Y en un día tan especial aprovechó para enviarles un mensaje de aliento a sus colegas. "A mis compañeros de Argentina les digo que se capaciten -aconsejó- porque el trabajo que realizan es realmente increíble. La verdad que debería estar mucho más reconocido porque es gente que no cobra y eso se debería valorar mucho más. A los voluntarios activos y no activos quiero agradecerles y felicitarlos en éste día", saludó Steven.

Su carrera como deportista

En cuanto a su actividad el tricampeón de los Juegos Nacionales de Invierno (Caviahue, Bariloche y Usuahia) continúa con la preparación de la temporada. "Estoy empezando a instalarme en Europa a hacer la vida del deportista local que es en verano hacer bicicleta, algunas carreras en Argentina y después volver. Entre octubre o noviembre hacer un poco de glaciar y después empezar con las competencias de diciembre a marzo, que es la temporada fuerte de carreras acá", afirmó.

En cuanto al balance del año dijo: "Esta temporada fue un poco rara porque empezamos en noviembre y en diciembre -de 2018- con dinero propio. El Enard –Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo- decidió no pagar parte del año porque ya habían pagado hasta los Juegos (Peyongchang). Es entendible, entonces hubo que viajar con dinero propio y recién empezar a competir fuerte y entrenar en enero lo cual hace un poco corta la temporada. Pero bueno logramos entrar al Mundial (se hizo en Park City, Utah, Estados Unidos) donde pudimos entrar en el puesto 32° que era el límite y después hacer una bajada. Sin bien la primera parte fue difícil en la parte de abajo me acerqué mucho, demostré ser competitivo y estar a nivel", destacó ya que ingresó a octavos de final y terminó 24°. "Creo que podamos seguir creciendo en el deporte, estamos para más y ya estamos pensando en el año que viene ordenando tablas nuevas para seguir mejorado".

En este sentido: “Estar en Europa te abre mucho la cabeza para aprender de todo. Y lo que es snowboard te da también una idea de donde estás parado y a dónde querés llegar porque acá están los mejores. Uno puede medirse con los mejores y sentir que realmente si es bueno, continuar o si no es tan bueno hacerlo por diversión. Obviamente lo hacemos porque nos encanta, pero también porque queremos ganar".

Steven Willimas ya es parte importante de la historia del snowbard argentino, pero también reconoce a sus predecesores. "-Es una disciplina que- tiene varios años en Argentina con Juan Beveraggi, Mariano López, los hermanos Cataldi y nosotros, lo que hicimos con el equipo argentino después del 2011 cuando empecé a viajar a Europa, fue llevarlo un poco más allá. Logramos meternos en las copas de Europa, empezando de abajo y después meter dos top ten en copas del mundo que fue algo impensado para nosotros. Y después llegar a los mundiales y a los Juegos Olímpicos, demostrando que estamos a nivel el internacional", concluyó.

