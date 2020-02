Operan de urgencia a Andrea del Boca

En sus últimas apariciones públicas, Del Boca dio detalles de la denuncia por abuso que su hija Anna Chiara realizó contra su padre, Ricardo Biasotti y además se refirió a sus proyectos laborales

En noviembre del año pasado, fue al ciclo Debo decir, habló de la causa judicial por presunta defraudación al Estado que tuvo que enfrentar por la novela Mamá Corazón y vinculó la muerte de su padre, Nicolás del Boca, con la condena social que padeció una vez que se desató el escándalo.

"La puteada me ha hecho fuerte. Amo mi país, elegí quedarme y la verdad me sorprende que como sociedad no nos merecemos esta grieta. Por eso tratemos de colaborar todos, de bajar las tensiones y no exacerbarlas y ante una puteada, no putear", postuló la actriz antes de señalar: "A mi me han recontra puteado. La primera vez me sorprendí mucho, porque estaba cruzando la calle y una señora me empezó a putear. Me dijo de todo. Yo trato de no entrar en el juego del otro, pero obviamente me angustiaba", reconoció.

"Me di cuenta lo que sufrió mi madre y mi padre, que de hecho sufrió con su propia vida", sostuvo la actriz. Mi papá estaba muy bien. Mi papá era un hombre sano, con una mente brillante, trabajador hasta sus 87 años, con proyectos y, claro, los tiempos no son los mismos a esa edad que a los 50", planteó. "Vi como fue deteriorándose, entró en una tristeza que lo levó a una depresión y dijo: 'De esta no salgo'. Él se mentalizó y se despertó con un cáncer en el cerebro. Esto en tres meses", relató.

