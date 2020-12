Orgía clandestina: las fiestas de Defederico que reveló Cinthia

Cinthia Fernández reveló que su ex, Matías Defederico, organizó una orgía en su casa y además se encargó de contar cómo se enteró de la fiesta clandestina. En Los ángeles de la mañana, la bailarina escrachó al padre de sus tres hijas. "Yo me enteré por el remisero, porque el día del cumpleaños de mi mamá, mi vieja se fue a tomar algo con las amigas y entonces la tenía que buscar Carlitos, que es nuestro remisero de confianza, para traerla a casa. Era la una y media de la mañana, y mi vieja no llegaba. Le digo ‘Estás bien" y me dice ‘Sí, Carlitos se atrasó’ y no sabíamos por qué", comenzó diciendo Cinthia.