Orsini si, Vázquez no: revelan el motivo del cambio que enfureció a los hinchas de Boca

A falta de poco más de cinco minutos para el final del encuentro, cuando el club de la Ribera ya caía por dos goles de diferencia, Sebastián Battaglia decidió reforzar el ataque y mandó al campo de juego a Eduardo Salvio y Nicolás Orsini . Esta elección del entrenador despertó un enojo general entre los hinchas de Boca, que se preguntaron por qué ingresó el ex Lanús y no Luis Vázquez , quien venía de convertir un golazo el pasado fin de semana ante Arsenal.

"A mi me dijeron que Vázquez no se sintió bien en todo el día. En la semana Battaglia probó con Benedetto y con Orsini porque Vázquez iba a ser titular el sábado. La información que tengo es esa, que Vázquez no iba a ingresar porque juega contra Vélez, pero ahora me agregan que Vázquez no se sintió bien", informó el periodista Martín Arévalo en ESPN F10.

El no ingreso del 38 no fue lo único que enfureció a los hinchas de Boca. Cuando Nicolas Orsini ingresó al campo de juego, quien se retiró fue Exequiel Zeballos. El Changuito venía siendo por lejos el mejor jugador del Xeneize en el partido, lo que hizo que la decisión de Battaglia sea aún más inentendible.

El próximo compromiso de Boca será el sábado a las 21.30 ante Vélez en el estadio José Amalfitani. Por Copa Libertadores volverá a tener acción el próximo martes, cuando se mida ante Always Ready de Bolivia en La Bombonera (19.15).