Oscar Ruggeri comparó a los 3 equipos campeones del mundo y mató a De Paul

Es que el ex arquero estuvo de invitado en el programa del Pollo Vignolo, donde el Cabezón es panelista. “¿Cómo dijo De Paul? ¿Que la mejor selección era la de ellos?”, preguntó Ricardo La Volpe desafiante. Cada uno opina lo que quiere”, intentó conciliar el Pollo Vignolo. “Cada uno...”, farfulló el director técnico.

Fue ahí que se metió Oscar Ruggeri a la conversación, quien analizó cada una de las Selecciones nacionales. “En el ‘78, brilló Kempes, con un equipo que estuvo a la altura; en el ‘86, Maradona brilló con un equipo que estuvo a la altura; y Messi, en el ‘22, con un equipo que estuvo a la altura. En cada uno de esas tres selecciones, brillo uno. Siempre se destaca un jugador por encima del equipo”, opinó el Cabezón.

Ruggeri de paul 2.jpg

“Hay que disfrutar de las tres copas. No hay que dar vueltas. Hay que disfrutar”, agregó el ex defensor y sumó: “Nosotros tuvimos dos genios. Uno en la cancha, y uno afuera; adelantado al mundo, con las cosas que hacía en la cancha, en el entrenamiento, en todo...”.

A pesar de sus palabras iniciales, Ricardo La Volpe terminó elogiando al equipo de Lionel Messi: “Cuando vi la seleccione esta, dije: ‘uy, mirá vos, juega como el equipo que a mí me gustaba. Así se paraba Huracán. Juega igual. No sé si Menotti le dijo o no (a Scaloni)”.