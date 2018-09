Oscar Ruggeri y una fuerte reflexión sobre la situación del país

Un poco de enojo por un piquete que le había complicado la llegada a su trabajo, mucho de sentido común. El director técnico cuestionó a las personas que interrumpen el tránsito con capuchas y palos, y apuntó contra "los bandidos" que quieren que a la Argentina le vaya mal.

"Estoy cansando, loco. Te cortan la calle, te amenazan con palos. Uno me dice 'por acá no', con un palo y encapuchado. ¿Qué es eso? ¡Un delincuente!", disparó el ex defensor de la Selección. Además el panelista de Fox sports aseguró que no se respeta la investidura del Presidente de la Nación.

